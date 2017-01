Arikado !

Tu recevra un code pour télécharger en intégralité et gratuitement Vairon's Wrath via Steam. ce code te sera envoyé en MP sur Gamekyo très rapidement (une fois que je l'aurais généré )

Tout d'abord, il est nécessaire de vous remercier pour votre participation et votre sympathie, car depuis le début de cette aventure, la passion et le soutient ne se sont pas affaiblis ! Et comble de la joie, vous avez été nombreux à participer aux concours et de façon plus globale à l'échange entre la team de développement et le public pendant la phase de conception du jeu !Sans plus attendre, voici le vainqueur du concours ...Il s'agit deBravo à lui !_______________________________Pour les autres, ne désespérez pas, votre chance viendra et il se pourrait qu'on réitère l'opération un de ces jours