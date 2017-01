2014Réalisé par David Fincher(Seven / The Game / Fight Club / Zodiac / Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes)Si vous aimez les thriller (et quelque part les jeux de piste) et l'humour noir (surtout les dialogues), vous devriez aimer. Comme souvent avec David Fincher, la réalisation est classieuse, c'est pas un film d'action, il prends son temps pour mieux nous manipuler. L'un des personnages dit à un moment "elle mérite un Oscar", je pense qu'il a pas tord. Rosamund Pike à trouver Le rôle de sa vie (elle a été nominée au Oscar pour ce rôle). C'est un personnage féminin qui pourrait marquer l'histoire du cinéma américain. Ben Affleck est tout en retenue, donc en subtilité (un personnage lisse et ordinaire, ça parait simple à jouer...). Les médias ne sont pas épargner non plus surtout sur l'idée de fabriquer le coupable idéal (héros un jour, monstre un autre jour...). Si vous êtes en projet de vous marier, mieux vaut pas regarder le film...