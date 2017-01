Jon Baker et Frank “Ponch” Poncherello viennent de rejoindre la patrouille des autoroutes californiennes de Los Angeles mais pour des raisons différentes. Baker est un motard chevronné tentant de remettre sa vie et son marriage sur les rails, tandis que Poncherello est un agent fédéral sous couverture enquêtant sur un braquage de plusieurs millions $. Les deux agents, complètement différents, doivent parvenir à s’entendre afin d'accomplir leurs missions.

