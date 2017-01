On commence donc avec NIS America qui vient d'annoncer son Tactical RPG Disgaea 5 Complete pour la Switch de Nintendo. Le titre sortira au printemps 2017, aussi bien en boîte qu'en dématérialisé. Les précommandes de la version simple, mais également de la version limitée sont déjà ouvertes sur la boutique en ligne de NIS America .



Mais qui dit version complète, dit forcément bonus. Et pour le coup, la totalité des bonus de la version PlayStation 4 seront directement inclus, comme les huit scénarios bonus, les quatre personnages préférés des fans et les trois classes de personnages sortis en DLC dans la version PlayStation 4 nommée Disgaea 5 : Alliance of Vengeance .

On continue notre tour d'horizon avec Square Enix . En plus d'avoir annoncé il y a quelques temps Dragon Quest X et Dragon Quest XI . La compagnie Japonaise annonce également que Dragon Quest Heroes I et II sortiront sur Switch. Les deux jeux feront partie du catalogue du lancement de la Switch et sortiront donc le 03 mars au Japon au tarif de 8,800¥. Mais si le prix paraît élevé, c'est parce que les deux jeux seront commercialisés ensembles.



Dragon Quest Heroes I et II contiendra le personnage additionnel Ragnar McRyan provenant de Dragon Quest IV et tout le contenu des versions PlayStation sera inclus directement, en plus de proposer un gameplay amélioré.

Square Enix en a également profité pour annoncer le très sympathique et poétique I Am Setsuna sur Switch. Ce J-RPG old-school dont les combats s'inspirent de Chrono Trigger sortira au lancement de la console, soit le 03 mars 2017.



I Am Setsuna est actuellement disponible sur PlayStation 4, PS Vita et PC via la plate-forme de téléchargement Steam. Malheureusement, la version PS Vita n'a pas quittée le Japon et ce pour des raisons plus que douteuses.

On continue toujours avec Square Enix qui offre un soutien de choix à Nintendo. En effet, ils viennent d'annoncer Project Octopath Traveler , un nouveau J-RPG old-school de la team de la saga Bravely qui sortira sur Switch. Malheureusement, il n'ont donné aucune date de sortie pour ce J-RPG qui s'annonce fort prometteur.

Atlus à également annoncé la mise en chantier de pas moins de deux nouveaux volets de la saga Shin Megami Tensei . Le premier est destiné à la 3DS et le site officiel des 25 ans de la saga affiche un "Coming Soon" à propos du jeu.



Le second titre par contre est beaucoup plus alléchant, puisqu'il s'agit d'un très gros projet en haute-définition qui utilisera le moteur "Unreal Engine 4" (rien que ça), mais le développement du jeu vient seulement de débuter. Il a par contre été confirmé sur Switch lors de la présentation de la console. Néanmoins, le site commémoratif des 25 ans de la saga et la description de la vidéo ne confirment par contre pas de plate-forme spécifique.

On fait également un petit tour vite fait du côté de Bandai Namco , puisque après avoir confirmé Dragon Ball Xenoverse 2 et Taiko Drum Master , lls ont également mentionné l'arrivée de la saga Tales of sur Switch. Toutefois, on ne sait pas quel épisode sera porté dessus, mais on peut supposer un portage de Tales of Berseria , voire Tales of Symphonia Chronicles , dont les deux volets de la compilation sont sortis autrefois sur Game Cube et Wii.

Enfin, le gros morceau de cette conférence était bien évidemment signé par Monolith Soft . Alors que l'on s'attendait tous à un Remaster de Xenoblade X , voire même du tout premier Xenoblade Chronicles . Ils ont annoncé en vidéo et à la surprise générale un certain Xenoblade 2 sur Switch. Plus surprenant encore, sa date de sortie fixée pour 2017.



Voici d'ailleurs les premières informations officielles venant de Nintendo :



Un nouveau voyage pour trouver Elysium débute maintenant.



Le prochain volet de la saga Xenoblade Chronicles , un nouveau héros tentera de trouver Elysium en effectuant un immense voyage dans un monde flambant neuf.



Features :



Directeur Executif : Tetsuya Takashi (Monolith Software Inc, Directeur Executif de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles X)



Character Design : Masatsugu Saito



Musique :



Yasunori Mitsuda

Ace (Tomori Kudo, CHICO)

Kenji Hiramatsu

Manami Kiyota

Aujourd'hui-même à eu lieu la fameuse conférence dequi devait dévoiler officiellement la, une console qui se faisait beaucoup attendre et ce depuis de très longs mois. La console a bien évidemment été présentée, mais ce qu'on attendait de cette conférence était surtout des jeux et bien évidemment quelques J-RPG. Résultat, on a été servi de ce côté-là et bon nombre de J-RPG ont été dévoilés, que ce soit des portages, des titres issus de licences dont il manque quelques précisions et bien sûr de nouveaux titres. On va donc détailler tout ça, mais je préfère prévenir, pour éviter que l'article soit surchargé, je ne mettrais aucune vidéo. Ces vidéos qui de toute façon sont déjà dans la défilante du site.