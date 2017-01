Coupe de la Ligue

Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu photo entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Vainqueur 2-0, le club de la capitale accède aux demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le score est même assez flatteur pour les Grenats, tant les hommes d'Unai Emery ont fait un cavalier seul au cours de cette partie.Les champions de France asphyxiaient les Lorrains dès le coup d'envoi. S'il était sauvé par son poteau un peu plus tôt, Oberhauser brillait ensuite à bout portant face à Cavani. C'était pourtant une occasion à une seule touche de balle pour l'Uruguayen... A force de pousser, les Parisiens finissaient logiquement par ouvrir le score par Thiago Silva, de la tête sur corner (1-0, 27e).Titulaire, le jeune Ikoné mettait le feu au sein de la défense messine. Di Maria montrait lui aussi des choses intéressantes, à l'inverse de Cavani, maladroit. Au retour des vestiaires, le scénario restait le même. Le 2-0 était tout proche mais Signorino repoussait sur sa ligne une tentative de Di Maria. Côté parisien, Verratti régalait au milieu et Kimpembe affichait une belle assurance derrière.C'est finalement Thiago Silva, après un nouvel échec de Cavani, qui scellait le sort de cette rencontre, encore de la tête sur corner (2-0, 72e). Metz aura fait mieux que Bastia, qui en avait pris 7 la semaine dernière en Coupe de France. Mais ce match aura aussi été à sens unique, les Parisiens dominant cette partie d'un bout à l'autre de la partie.ps : désolé si je poste toujours en retard mais j'ai pas vraiment le temps juste après le match en semaine.