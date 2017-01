Rappelle-toi 1998. Kevin Williamson, scénariste à la mode ayant écrit les deux premiers Scream et Souviens-toi… l’été dernier, s’associait avec Robert Rodriguez, qui venait de réaliser Une Nuit en Enfer. Suivant une invasion d’extra-terrestres prenant possession du corps des membres d’une faculté américaine, le film rassemblait un casting de jeunes pousses parmi lesquelles on trouvait Elijah Wood avant qu’il ne devienne le Frodon du Seigneur des anneaux, Josh Hartnett avant que celui-ci ne se retrouve face à Ben Affleck dans Pearl Harbor ou encore Jordana Brewster avant qu’elle ne rejoigne Fast & Furious. Mais le film mettait à l’écran aussi des acteurs plus confirmés comme Famke Janssen, qui venait de jouer les James Bond Girl dans GoldenEye et qui allait rejoindre la franchise X-Men sous les traits de Jean Grey, Salma Hayek, qui sortait donc aussi d’Une Nuit en Enfer et qui allait enchaîner sur Wild Wild West, mais aussi Robert Patrick, célèbre pour son rôle de Terminator liquide dans Terminator 2.Deux spots TV :La bande-annonce américaine :La bande-annonce française :Et en bonus le clip musical du groupe Class of ’99, qui reprenait pour l’occasion Another Brick In The Wall :