Coup de tonnerre dans le monde du jeuxvidéo, Scalebound un jeu ambitieux en exclu sur Xbox One vient d'être annuléDepuis un moment une rumeur court comme quoi Scalebound doit aussi sortir sur une console de Nintendo qui n'est rien d'autre que la Switch, c'était difficile de croire à cet rumeur qui date de quelques semaines ou quelques jours mais maintenant tout est possible.Nintendo à fait de Scalebound son affaire personnel ? Si cela vient à ce confirmé quel sera les réactions des joueurs.

Who likes this ?

posted the 01/09/2017 at 08:05 PM by monsieurpatcher