ADN diffuse l’anime ēlDLIVE ep 1 vostfr en simulcast H+1, adapté du manga de Akira Amano (Reborn!). L'anime ēlDLIVE est réalisé par Takeshi Furuta et produit par le studio Pierrot (Naruto, Bleach,...).Histoire :Orphelin, Chûta Kokonose vit avec sa tante. C’est un garçon tout ce qu’il y a de plus normal... à un détail près : il a une voix dans la tête. Un jour, une entité bizarre le téléporte dans un lieu peuplé de créatures toutes plus fantastiques les unes que les autres. Il s’agit d’un poste de police spatial et Chûta a été choisi de manière informatique comme candidat potentiel pour rejoindre les forces de l'ordre.Arrivera-t-il à faire ses preuves ?