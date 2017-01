Wallpapers

Sondage

Résultats sondage Walls #190 - Spéciale Orioto

Total :

Salut et Bonne Année à tout Gamekyo ! Chauds de bien commencer 2017 avec la 1ère fournée de l'année ?Breath of the WildGoal life by StudioTamago Mankind DividedJupiter byAdagio for a romance by cosmicspark Gargantua (Interstellar)Star glow by elreviae AmsterdamMegalopolis by TobiasRoetsch Eanakai, Starpoint Gemini 2 by sittingducky SunsetA bit of happiness by t1na Dragon by IvanLaliashvili God’s hourglass by ErikShoemaker On my way by Grivetart Storm in the glaciers by alexiuss The guardian by ryky Stockholm 2100 A.D by AndreeWallin MrSuicideSheepThe chromatic orb by SirTiefling (14 choix possibles)(6 votes)(5 votes chacun)(4 votes chacun)(3 votes chacun)(2 votes)(1 vote chacun)(0 vote)