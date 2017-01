Information(s)! du jour, elles concernent deux séries Marvel en développement depuis pas si longtemps que ça, enfin oui et non... Une bonne raison, depuis leurs annoncent, aucune nouvelle n'était tombée sur le net ou ailleurs. Et bien tout change puisque aujourd'hui nous apprenons que les tournages de "Cloak&Dagger" et "The Runaways" commencent dès le mois prochain (février donc!) alors qu'aucune annonce de casting n'a été faite, c'est assez "WTF" pour le coup... Avec "The Inhumans" cela fais donc 3 séries qui voient leurs destins précipités avec une production rapide.... Bizarrement à l'aube d'Infinity War, bon évidemment aucune chance que les personnages soient dedans, mais au final maintenant nous pourrions nous dire "Why not?"Nous savons que le budget de Cloak&Dagger est de 42 millions, soit la même somme que les séries Marvel's Netflix comme Daredevil ou Jessica Jones, une bonne chose donc, mais reste a voir le format, notamment le nombre d'épisode pour la première saison. Je rappel qu'Agents of S.H.I.E.L.D. sera de retour dès mercredi avec son épisode 9 qui sera le premier de l'arc narratif "LMD" basé sur les Androïd. Plus d'information très prochainement