News

Jour 7 - KillerSide #1 Interview avec Patrick Hellio



Le journaliste le plus ciné-rétro-jeu vidéo, et chroniqueur du podcast Silence on joue, s'exprime sur sa passion pour Goichi Suda et le studio Grasshopper Manufacture Inc. à mon micro.



On se pose pour presque 10 minutes d'enthousiasme en attendant peut-être un bonus à venir...