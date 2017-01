Bonne année les gamekyeurs ! Ca se dit ça au moins ?...Enfin bref, faisons juste un focus rapide sur Katherine Waterston, cette actrice loin d'être une "jeune" montante (elle aura 37 ans en mars) et pourtant c'est bien maintenant que le grand public la découvre, après son rôle dans Les Animaux Fantastiques et avant de la voir bientôt dans la saga Alien ! Les plus cinéphiles d'entre vous ont pu la voir un peu plus tôt dans le Steve Jobs de Danny Boyle et Inherent Vice de Paul Thomas Anderson.Allez, quelques photos pour illustrer tout ça !