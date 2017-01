Critiques

J’ai un petit peu de retard mais comme il s’agit du premier article de l’année, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 ! Étant donné que nous avons toujours cette mode des bonnes résolutions, je me suis dit que j’allais essayer d’en prendre quelques-unes concernant le site. Il y aura donc quelques changements ici et là au fur et à mesure. Rien de bien méchant, mais des petits détails dans les articles qui j’espère amélioreront le tout. Cela va sans dire que j’ai également comme bonne résolution de 2017 de faire un meilleur boulot qu’en 2016 et de vous fournir des meilleures critiques. En gros c’est simple : à la fin de 2017, je veux ressentir en me lisant que je me suis amélioré en comparaison à la fin de 2016.Il y aura du travail, mais la motivation est là !Mais nous ne sommes pas ici pour parler de banalités de début d’année. Nous sommes là pour parler cinéma ! Et en cette première semaine de janvier, un film avait retenu mon attention :. Je ne connaissais rien au projet, je voyais juste le casting qui me plaisait et la bande-annonce du film ne me laissait également pas indifférent. C’était le film parfait pour commencer mon année dans nos sombres salles de cinéma ! Et il est maintenant temps d’en parler avec vous. C’est la critique de