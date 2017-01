Anime/Manga

ATTENTION SPOILER !!!

L’identité de superhéros de Gohan est transformée en film. Gohan est embauché comme cascadeur de Barry Karn, la star jouant le rôle du Great Saiyaman. Alors que Gohan lutte avec le film, le parasite alien watagash arrive sur Terre avec de mauvaises intentions. Watagash est attiré par l’obscurité dans les cœurs des gens et les infecte; plus ils sont nombreux, plus ils augmentent sa puissance.

Goku s’ennuie sans un partenaire d’entraînement, donc ChiChi appelle Gohan, qui se transforme en Great Saiyaman et charge Goku, mais …

Gokû s’ennuie toujours et cette fois, il veut que Krilin soit son partenaire d’entrainement. Celui-ci suggère de s’entrainer ensemble avec Kamé Sennin, comme au bon vieux temps. Dans le cadre de leur formation, Kamé Sennin ordonne qu’on lui apporte l »herbe du paradis », une herbe de la forêt. Dans la forêt, ils trouvent Freezer, Majin Boo, Cell et d’autres vieux ennemis que Gokû a combattu.

Lorsque Goku va chez Bulma pour s’entraîner avec Whis, il se trouve que le ventre de celle-ci est devenu grand, et découvre qu’elle est enceinte de son deuxième enfant. Qui plus est, elle va accoucher bientôt, et Vegeta est très nerveux, il ne peut pas se calmer.

Pour rappel le nouvel arc "la survie de l'univers" débutera le 5 février prochain à partir de l'épisode 77.