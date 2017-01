Cette année la rédaction a décidé de céder à la coutume des awards participatifs en créant un sondage pour les PassionJapan Awards 2016. C’est vous qui avez voté pour le meilleur manga, anime et jeuxvidéo (Japonais) et les déceptions de l’année 2016.Au programme, voici le top 3 de l'année 2016 pour les catégories manga, anime et jeux-vidéo (jp) et film d'animation de l'année par nos lecteurs (plus de 1800).Un grand merci à tous ceux qui ont participé !1 : One Punch Man (42,3%)2 : My Hero Academia (8,1%)3 : Platinum End (4,7%)1 : Re:Zero (16,6%)2 : JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is unbreakable (10,2%)3 : Dragon Ball Super (8,4%)1 : Le garçon et la bête (32,5%)2 : Your Name (25,8%)3 : Final Fantasy XV : Kingsglaive (21,2%)1 : Final Fantasy XV (28,4%)2 : DARK SOULS III (12,3%)3 : FIRE EMBLEM FATES (8%) & THE LAST GUARDIAN (8%)2- Yo-kai watch3- Pokémon or et argent1- Dragon ball Super2- Fairy Tail Zero3- Dimension W2 - STREET FIGHTER 53 - Super Mario Run