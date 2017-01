Pour ceux qui veulent avoir un mini PC Gamer le moins cher possible, il vous suffit d'avoir :- Un Dell Optiplex SFF : taper sur ebay "dell optiplex i3", en trouve pour 120-130 euros. On peut aussi les upgrader en i5 ou en Xeon mais le i3-2120 fait vraiment bien son taff- Une MSI GTX 1050 low profil : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201612090127.html Ca permet d'avoir un mini PC Gamer que vous pouvez faire évoluer a votre guiseAstuces :- Débrancher le lecteur DVD pour économisé sur l'alim- Un SSD est préférable pour les temps d'accés et la conso