Création d'un nouveau groupe (décidément) mais assez spécial cette fois car il est consacrer a la première Xbox.15 ans déjà et toujours aussi populaire dans les milieux underground, la Xbox est encore considérer aujourd'hui comme une des consoles pionnière dans les domaines du online, du média center ainsi que de l'émulation.J'aimerai a travers ce groupe transmettre mes connaissances au sujet de cette console. Je ne veux pas que ce savoir se perd ou disparaisse avec le temps, je veux que le plus grand nombre profite de ce savoir que j'ai beaucoup trop garder pour moi.Ce groupe vous permettra d'avoir toute les infos nécessaire pour faire de votre Xbox LA star de votre salon.Je compte sur vous pour transmettre ce savoir au plus grand nombre

posted the 01/04/2017 at 09:15 AM by sussudio