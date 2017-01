Batsu Game No Laughing Game

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonsoir !

Avant toute chose, tous les membres de la team souhaitent vous adresser tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2017, qui on l'espère, sera moins sombre et n'emportera pas autant de noms que 2016.



Voici quelques news fraîches intéressantes (2 pour être précis ... ouais on aime le sensationnel et vivre dangereusement) :



- L'intégralité du Batsu Game No Laughing No Science Laboratory (version RAW non traduite je précise) a été uploadé par la team anglophone sur leur site. Nous attendons avec grande impatience les fichiers traduits en anglais pour débuter la traduction. Généralement, les premières parties traduites en anglais tombent 10 voire 20 jours maxi après l'upload de la RAW.



- Nous annonçons également que la traduction de la première partie du Silent Library 2016 EST FINIE ! Nous attendons maintenant la traduction de la partie 2 pour vous proposer un beau bébé bien grassouillet.



Bonne soirée à vous

N'oublions jamais : May the Force be with you.

