Bonjour à toutes et à tous, petit aparté avant d’en arriver au contenu réel de cet article, le groupe a tourné au ralenti ces derniers mois/années car outre le fait que nous ayons eu bien moins de temps à lui consacrer, c’est aussi en grande partie au vu de l’actualité famélique qu’offraitdurant tout ce temps. Cela dit, nous souhaitions à la base non pas faire des news mais découvrir et faire découvrir ce studio et ses jeux à travers des articles de présentation car là aussi, c’était plutôt la famine pour se documenter. L’un de nos souhaits d’alors était qu’unsorte un bouquin dédié pour en apprendre davantage. Faute de ça, nous avions décidé d’apporter notre pierre à l’édifice avec nos petits moyens d’internautes.Quelques années plus tard, c’est donc avec une immense joie que l’on apprend qu’une biographie deparaitra prochainement chez ce même, écrite paret, rien que ça.La sortie du livre est prévue pour mi-février et en attendant,nous propose chaque jour un petit post sur Twitter Facebook et Instagram . N’hésitez donc pas à suivre ces différents canaux et à rester attentif à l’actualité du groupe, on essaiera de partager avec vous les infos que l’on pourra glaner.Oh et c'est accessoirement l'anniversaire deaujourd'hui, il fête ses 49 ans ! On lui souhaite un bon anniversaire et qu'il continue à nous régaler avec la sortie de nouveaux jeux.