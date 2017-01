Mecha

nous proposent de découvrir en simulcast, la série(saison 2)(gundam : ron blooded orphans). L'anime sera réalisé par NAGAI Tatsuyuki pour le studio Sunrise, OKADA Mari s'occupera du scénario et YOKOYAMA Masaru sera le compositeur de la série.Histoire :Post Disaster 323, 300 ans après un grand conflit entre la Terre et la colonie de Mars connu sous le nom de "la Guerre des Calamités", la relation entre les deux planètes n'est toujours pas au beau fixe. Kudelia Aina Bernstein, une représentante de la ville martienne Chryse se met en route vers la Terre afin de parler de la volonté d'indépendance de la planète rouge. Elle est escortée durant son voyage par le CSG (Chryse Guard Security), une compagnie privée dans laquelle travaillent Mikazuki Augus et Orga Itsuka. Profitant d'une attaque de Gjallahorn, le despotique mouvement de maintien de la paix Terrien, Orga saisi l'opportunité de se libérer de leurs oppresseurs en déclenchant un coup d'Etat. Mikazuki et Orga se voient donc propulsés dans un nouveau conflit durant lequel ils combattront avec le Gundam Barbatos, Mobile Suit datant de la Guerre alimenté par un réacteur nucléaire.