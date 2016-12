Un mois, c’est également le temps qu’il m’a fallu pour terminer Final Fantasy XV à deux reprises : une première fois pour les besoins de mon test complet, puis une seconde pour décortiquer en profondeur ce qu’Hajime Tabata a tenté de mettre dans les tripes de ce Final Fantasy maudit. Cette seconde partie n’aura pas été vaine : elle m’a conforté dans l’idée que dans son dernier tiers, Final Fantasy XV passe complètement à côté de son scénario et de son univers pourtant si prometteur.

posted the 12/31/2016 at 02:52 PM by kyobox