L'année 2017 arrive à grand pas et The Unit Show remercie tout le monde pour les 75 000 visites faite sur le groupe(Pour nous ca veut dire beaucoup) C'etait vraiment une année chouette pour le monde du jeux vidéoOn vous réserve tout plein de surprise pour la suite de nos aventures, en espérant que l''année 2017 tienne toutes ses promesses ! Cette liste n'est qu'un amuse gueule !Merci encore et tout plein de happy gaming for you !