Voir mon top 5 des meilleurs films de 2016

Bonjour à toutes et à tous ! Fin d’année oblige, il est maintenant de s’attaquer aux différents bilans cinéma. Un petit coup d’oeil derrière nous pour se rappeler les bons mais aussi les mauvais moments passés dans ces bonnes vieilles salles de cinéma. Et en revoyant la liste complète des films que j’ai vu en 2016, j’ai vraiment une impression qu’on a globalement eu une bonne année. Beaucoup de déceptions, certes, compensées par beaucoup de petites merveilles.C’est un petit peu contradictoire avec notre summer of blockbuster de cette année qui est sans doute l’une des pires qu’on ait eu depuis des années. Comme quoi, le cinéma ne cesse de me surprendre ! C’est peut-être pour ça que j’aime autant en parler remarque …Bref, revenons dans cet article sur le meilleur de l’année ! Bien évidemment, c’est un top purement personnel. C’est uniquement de mon avis dont il est question ici, je ne prétends aucunement avoir plus raison qu’un autre. C’est aussi pour cette raison qu’il est inutile de venir me voir pour me dire « idiot, ce film était vachement mieux blablabla ». Encore une fois, le tout repose sur mon ressenti.Maintenant que c’est dit, arrêtons de tourner autour du pot et entrons dans le vif du sujet !