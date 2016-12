Je ne le répéterai jamais mais les vieux socket 775 sont loin d’être mort et enterrés.De nos jours, les processeurs quad core coute une misère (20 dollars en moyenne), ont une bonne fréquence d'horloge et de la mémoire cache en abondance.Pour jouer dans d'excellentes conditions aux jeux récent sur un socket 775, il vous faut :: je vous conseille le Xeon E5450 qui est identique au Core 2 Quad Q9650 (3 Ghz, 12 mo de cache, 4 cœurs). La seule différence c'est qu'il est moins assujettis a la spéculation que le Q9650 (on le trouve pour 20 dollars sur Aliexpress).: pourquoi pas une carte mère en 1066 Mhz ? Avec un FSB de 1066 Mhz, il est possible de lui adjoindre un Core 2 Quad Q6600 mais sa fréquence d'horloge (2,4 Ghz) va faire que vos jeux auront un frame rate vacillant. Mieux vaut une carte en FSB 1333 Mhz pour obtenir le meilleur de vos jeux.Dans mon cas perso, je me suis souvent dis que si mon PC Gamer tombe en panne, j'allais être ruiné financièrement pour me monté une nouvelle config.Ce genre de configuration me couterai (en optimisant les couts) entre 200 et 300 euros, autant dire une goute d'eau. Mais un gars a encore fait plus fort que moi, pour 200 euros on a un beau PC dédié a l'émulation et aux jeux PC en 1080p.Les trois premières vidéos sont les plus intéressante pour les bidouilleurs en herbe