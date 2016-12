DC Comics Extented Universe vous souhaite a tous un Joyeux Noel avec des news qui nous font frémir d'impatienceOn commence par Injustice 2 et une nouvelle video de gameplay avec SupergirlLa présence de Lex Luthor dans Justice League 2017 à été confirmer ! La je suis vraiment au topNouvelle photo pour Wonder WomanDiana Prince Marry meJ'ai pu regarder les 10 premiers épisodes de la série animée Justice League Action en format de 10 min et c'est plutôt pas mal, les combats sont superbes, le chara design un peu moins, ca va droit au but mais le gros bémol c'est que l'humour y est presque omniprésent... En meme temps c'est pour les gossesMais bon y'a pas d'excuse parce que à mon epoque c'était beaucoup plus matureUn Trailer international pour Justice League DarkDes trailer pour la reprise des DC Show sur la CW de Flash et SupergirlPreacher sort le scénario pour la saison 2Voila l'année est presque et au nom de toute l'equipe on souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année !!!