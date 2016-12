Salut à tous,En discutant informatique et open source sur un forum un membre ma filé une vidéo assez surprenante du dernier Doom tournant ... bêtement sur Wine ... alors au début j'étais assez sceptique, Wine progresse beaucoup mais bizarrement mes jeux ne tournent pas très bien dessus ou même pas du tout pour certains d'entre eux, mais je reconnais avec quelques jeux ça tient la route, c'est donc avec cette vision de Wine que je découvre cette vidéo et bon sang !Ca donnera quoi le jour ou ce jeu sortira nativement sous Linux avec Vulkan aux fesses ?Bon cependant je précise que je ne suis pas fan de Doom 4 mais je salue l'exercice

Like

Who likes this ?

posted the 12/24/2016 at 05:08 PM by karbon