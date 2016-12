Actualité

Leonardo DiCaprio en serial killer fou pour Martin Scorsese

A 74 ans, Martin Scorsese ne manque ni d'énergie, ni de projets. Alors que Silence est attendu dans nos salles en début d'année, le réalisateur de Taxi Driver et du Loup de Wall Street s'apprête à démarrer le tournage de The Irishman, un film de mafia qu'il défend depuis quelques années et qui le verra diriger à nouveau Robert de Niro (qu'il compte rajeunir avec des images de synthèse) et pour la première fois Al Pacino.

Il s'agira de la troisième rencontre à l'écran de ces deux monstres du cinéma après le génial Heat et le raté La Loi et l'Ordre (on ne compte pas le Parrain 2 dans lequel ils ne se croisent pas).

Mais là n'est pas le seul projet de Marty le Magnifique. Le cinéaste compte bien rapidement retrouver Leonardo DiCaprio.

Dans les colonnes du Toronto Sun, il a évoqué son envie d'adapter le livre Le Diable dans la ville blanche d'Erik Larson avec son acteur fétiche des années 2000. Leo y sera H.H. Holmes, un tueur en série américain qui aurait assassiné près de 200 personnes à la fin du 19éme siècle. Cette histoire est en partie vraie.

"J’ai été contraint d'arrêter mes rendez-vous sur ce scénario ces six derniers mois. Mais ils souhaitent que l’on recommence dès janvier pour voir si l’on peut trouver un moyen de le faire, parce qu’il s’agit d’une histoire extraordinaire." précise Martin Scorsese. On salive d'avance à l'idée de retrouver le duo Marty et Leo.

Voici la bande-annonce de Silence de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson. Sortie le 18 janvier 2017.