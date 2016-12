Aucune information sur le projet n’est connue pour le moment, aussi bien au niveau du casting que de l’intrigue, bien qu’il ait été annoncé qu’il s’agira du dernier volet et que selon THR , Sylvester Stallone , Jason Statham et Arnold Schwarzenegger devraient être de retour. A suivre.

Selon THR , Splendid Film vient d’acquérir les droits sur la distribution d’ Expendables 4 dans les pays germanophones et prévoit une date de sortie pour 2018. Le distributeur allemand avait projeté les trois premiers films, qui avaient rapporté 30 millions $ au box office allemand. En dehors de ce distributeur, on ignore quels seront les autres studios impliqués. Lionsgate , qui avait produit la franchise, n’a pas encore confirmé sa participation.

posted the 12/24/2016 at 01:02 PM by spawnini