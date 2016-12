Critiques

2016 était l’année où les joueurs de jeux vidéos avait un espoir. Un espoir de pouvoir un jour être au cinéma devant non seulement devant une bonne adaptation de jeux vidéos au cinéma, mais surtout devant un bon film de manière générale. Car avant cela, il faut reconnaître qu’entre les différents déchets créés par Uwe Boll et la sagaqui continuait de grandir sans aucune raison logique, ce n’était pas la panacée. Mais en 2016, 2 projets d’adaptation ont fait tilter notre curiosité :et. C’était des projets plus intéressants que d’habitude car ici, les studios qui sont à l’origine des jeux étaient impliqués dans le processus créatif du film. Avec, c’était globalement mi-figue, mi-raisin. Pas daubé comme beaucoup d’adaptations au cinéma, mais pas le film qu’il nous fallait pour sortir du niveau marécageux moyen des films de ce genre.Forcément, en cette fin d’année, les regards sont tournés vers, mené par la tête d’affiche Michael Fassbender. Serait-ce enfin le film que nous attendions tous ? LE film que nous pourrions enfin citer quand on parle des adaptations de jeux au cinéma ?Voici sans doute l’une des dernières reviews de l’année, celle du bébé qui rapporte plein de gros sous (tellement qu’ils s’en tapent de sortir les jeux encore bugués maintenant) à la société Ubisoft …