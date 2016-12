animes

crunchyroll et adn diffusent l’anime JoJo's Bizarre Adventure : Diamond is Unbreakable ep 39 vostfr en simulcast. Cette nouvelle saison, adapte la quatrième partie du manga intitulée Diamond is Unbreakable. La série est adaptée du célèbre manga deHirohiko Araki, publié depuis les années 1980 au Japon aux éditions Shûeisha.Histoire :Fils illégitime et caché de Joseph Joestar, Josuke Higashikata est un lycéen un peu rebelle, mais possédant un puissant Stand (représentation de sa force psychique et de son esprit combatif). Lorsqu'un membre de sa famille le retrouve, il le met en garde contre un manieur de Stand qui se cache dans sa ville. Josuke va découvrir qu’il s’agit de bien plus qu’une simple menace...