Jeux Vidéo

Freezer et son armée débarquent ce week end dans le ciel de Conton City, prêts à conquérir la cité des Policiers du Temps. Ses soldats seront présents à différents endroits de Conton City et attaqueront à vue.L'événement aura lieu tous les jours du 23 décembre au 29 décembre, entre 18h00 CET et 21h00 CET et les joueurs qui auront prouvé leur courage contre l'armée de Freezer recevront les surnoms suivants selon leur performance :- 1ère place : Pseudonyme "TP1"- 2ème à 50ème place : Pseudonyme "Défenseur"- 51ème à 200ème place: Pseudonyme "Apprenti"Et en fonction de l’ennemi que vous combattrez, vous remporterez des survêtements de l’armée de Freezer !Pendant la période suivante, vous pourrez gagner 1,25 fois plus de points d'expérience !- Du 23 décembre à 1h du matin au 27 décembre à 1h du matin- Du 30 décembre à 1h du matin au 4 janvier à 1h du matin