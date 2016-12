Ligue 1

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a écrasé Lorient (5-0), ce mercredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 1.Entreprenants, les Parisiens prenaient le match par le bon bout et utilisaient les couloirs pour apporter du danger dans le camp adverse. Si les Merlus restaient sereins et jouaient proprement, Ciani réalisait un sauvetage héroïque sur une tentative à bout portant de Thiago Silva. Très offensif depuis le début de la partie, Meunier concrétisait la domination parisienne en illuminant le Parc des Princes avec un sombrero enchaîné d’une reprise lobée dans un angle fermé (1-0, 25e). Quel bijou !Un coup de massue sur la tête des Lorientais, plus agressifs dès lors mais sans solution devant le bloc parisien. Les partenaires de Verratti procédaient eux sur des contres rapides mais c’étaient sur coups de pied arrêtés qu’ils se montraient le plus dangereux. Inexistant jusqu’ici, Cavani aurait pu obtenir un penalty sur une faute évidente de Ciani mais l’arbitre ne bronchait pas. Peu avant la pause, Touré, mis sous pression par l'Uruguayen, trompait son propre gardien à la suite d'un bon débordement de Lucas et donnait à Paris une avance confortable (2-0, 45e).Au retour des vestiaires, Thiago Silva enfonçait un peu plus Lorient en coupant un corner au premier poteau de Lucas (3-0, 50e). Pour ne rien arranger aux affaires bretonnes, Delecroix concédait un penalty pour une faute évitable sur Cavani qui ne tremblait pas pour transformer la sentence (4-0, 63e). Au fond du trou, les hommes de Bernard Casoni encaissaient un cinquième but sur un subtil lob de Lucas, magnifiquement lancé par Verratti (5-0, 70e).Une démonstration de force des hommes de la capitale, poussés par leurs fans, qui multipliaient les chants à la gloire de leurs préférés. Un résultat qui fera énormément de bien à la bande à Thiago Silva, qui devra reprendre sur le même rythme l’année 2017 !