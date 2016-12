En promo pour Going In Style (Braquage à l'Ancienne), son dernier film mettant en scène Morgan Freeman, Michael Caine en papys braqueurs, Zach Braff n'a pas évité les questions sur Scrubs. 6 ans après son interruption, la série comico médicale demeure toujours aussi culte dans le coeur des fans.

Du coup à la question "Avez-vous déjà envisagé de refaire des épisodes de Scrubs ?" que lui a posé sur twitter, l'ex JD répond : "D'autres épisodes de Scrubs ? On ne sait jamais. C'est quelque chose dont on parle fréquemment. D'autant plus depuis avec les nombreux retours sur Netflix et les nouvelles versions de certaines séries. Je suis très jaloux de l'attention portée à Gilmore Girls ou la Fête à la maison. Mais on en parle de temps à autre... Çela pourrait arriver. Je suis partant en tout cas".

Un retour de Scrubs est-il réellement possible ? Au vu de ceux de Gilmore Girls et la Fête à la Maison sur Netflix ou encore de Twin Peaks sur Showtime l'été prochain, on se dit que rien n'est impossible.

D'autant que Zach Braff et Donald Faison demeurent très liés et que Bill Lawrence (créateur de Scrubs) n'hésite jamais à convier ses anciens acteurs dans ses nouveaux projets ( Cougar Town ou Undateable). Croisons les doigts.

Par ailleurs, qui se souvient de Colin Farrell dans Scrubs ? Bien avant les Animaux Fantastiques, The Lobster ou True Detective 2, l'irlandais, alors âgé de 29 ans, avait fait chavirer le coeur des infirmières en 2005 dans un épisode de la saison 4.