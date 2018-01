Mega Man au sommet !



La publicité française du jeu, là-encore significative de toute une époque.

Les plus perspicaces auront reconnu dans l'accroche juste au-dessus une analogie avec l'introduction deouau Japon, où notre robot dévêtu de son casque, cheveux dans le vent, admire cette cité qu'il s'attelle à protéger au sommet d'un gratte-ciel futuriste.Oui, au sommet, c'est bien la position naturelle de cette suite accouchée dans la douleur, mais qui viendra propulser le robot bleu imaginé par Akira Kitamura dans le firmament des héros vidéoludiques en s'inscrivant durablement dans la conscience collective.Le premier épisode, bien qu'ayant bénéficié d'un bon accueil critique et des joueurs qui s'y sont essayés, s'est mal vendu, et n'a pas vraiment laissé un immense souvenir.L'année 1988 est importante pour notre blue bomber, et marque donc le véritable lancement de cette série. Un peu comme un certain 2e épisode d'une autre série de Capcom (toute proportion gardée) : Street Fighter II.C'est une histoire désormais connu, Mega Man 2 a été accouché dans la douleur par l'équipe en charge du premier. Capcom ne croyait pas en une suite d'un jeu qui a peu marché, il a fallu convaincre les pontes de la firme d'Osaka. "Ok, mais sur votre temps libre !" Voilà en gros la réponse de Capcom après quelques tractations.L'histoire de Rockman 2 est cette fois-ci un peu plus narrée in-game grâce à une cinématique d'intro (assez classieuse sur NES, il faut l'avouer) où notre robot va devoir cette fois affronter 8 autres robots, création du vil Dr. Wily de retour pour éliminer l'obstacle que pose notre blue bomber pour ces plans de conquête.Si je devais résumer ce second épisode en 4 mots :Pourquoi ? Déjà, nous avons 8 robots masters contre 6 pour le premier Mega Man.Ensuite, nous avons enfin droit à un système de password bienvenu. C'est un véritable confort de reprendre notre partie ultérieurement et de ne plus être cloisonné à un seul laps pour finir le jeu.La difficulté a été revue à la baisse grâce à l'ajout d'un mode de difficulté "Normal". Les puristes crieront (et ont crié) à une "casualisation" du jeu, mais rien ne les empêche de démarrer le jeu directement en "Difficult". D'ailleurs même en "Difficult", le jeu reste plus facile que le premier.Autre chose qui tend à la réduction de la difficulté, est l'utilisation desqui sont au nombre de 3. Techniquement ce sont 3 types de plateformes que Mega Man peut poser, et qui lui permettront de passer plus facilement des obstacles (ou créer des "zips" ou "glitchs" si on est un speedrunner dans l'âme). Cependant certains passages nécessiteront absolument l'utilisation des items.Meilleur que le premier dans le sens technique aussi. Le jeu est plus beau, les décors sont plus travaillés comme le niveau d'Airman où notre robot peut passer derrière les nuages. Ce niveau utilise donc 2 plans. Certains sprites ennemis sont impressionnants comme les robots des stages du Dr Willy, je pense notamment au fameux dragon.Le design et l'animation des robots masters sont encore plus soignés tout comme les ennemis lambda dans les niveaux.Justement, parlons des niveaux. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur les niveaux du premier Mega Man qui étaient déjà très bons. Mais ici, on a ce sentiment que le jeu se réinvente en permanence, tout en évacuant ce qui frustrait le joueur. Exemple très simple, rappelez-vous que dans le premier Mega Man, dès que l'on touchait les pics on perdait une vie instantanément, même pendant nos frames invulnérabilité (quand notre robot clignote après avoir été touché par un ennemi). Les pics (et autres pièges) continuent à nous "one-shoter" dans Rockman 2 sauf si on est dans nos frames d'invulnérabilité.Le jeu est peut-être un peu plus axé plateforme que run & gun par rapport au premier, et ce n'est pas une tare car une fois de plus, ces passages sont particulièrement savoureux et bien calibrés.Pourquoi le premier en mieux ? Car comme dans le premier opus, Mega Man ne peut toujours pas charger son buster ni faire de dash. Aussi, signalons que l'ordre des boss est un peu plus subtil, car des robots masters peuvent être détruits avec plusieurs armes. De ce fait il n'existe pas vraiment de chemin idéal, ou LE chemin idéal, mais plusieurs chemins conseillés. La gestion de l'armement (et des items) est plus poussé que dans le premier opus.Terminons cette critique par la fin à savoir la forteresse du Dr. Wily. Certes, le jeu est plus facile que le premier, mais ce dernier gros niveau ne sera pas une partie de plaisir. Il se découpe en 5 sous-niveaux, dont les 3 premiers sont assez longs. Rockman 2 intègre pour la première fois dans la série le concept de salle de téléportation. Il s'agit de la salle juste avant les 2 boss finaux où l'on affronte les 8 robots dans un "boss rush". Une idée qui sera reprise telle quelle dans nombre de jeux de différents genre d'ailleurs (shooting, action, aventure-action etc...).Ce dernier niveau qui fait figure d'antre du vil docteur devra être effectué en une seule traite. Il n'existe pas de passwords entre les différents sous-niveaux. Donc la difficulté reste tout de même réelle, tout comme le challenge.Et puis, vu qu'on parle toujours de cette satanée forteresse du Dr. Wily, comment ne pas évoquer cette fameuse musique qui nous y accueille et qui avec le temps, est devenu un véritable phénomène de pop-culture au Japon. La bande-sonore du jeu dans sa globalité est entrée dans la légende des jeux vidéo avec des thèmes enjoués, jazzy, très bien rythmés, qui n'ont cessé et ne cessent d'être réarrangées en permanence.Takashi Tateishi, Manami Matsumae et surtout Yoshihiro Sakaguchi ont signé là une composition qui pour d'aucuns va au-delà de ce simple jeu, mais définit carrément une machine, la NES, voire toute une époque où la 8-bit régnait en maîtresse berçant l'enfance de millions de joueurs et suscitant une certaine nostalgie aujourd'hui de ces enfants d'hier...