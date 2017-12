Jeux Video

C’était en février dernier, moment où la Switch n’était même pas encore sortie, et voilà que Nintendo annonçait au peuple un Season Pass pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, faisant encore des choqués dans l’assistance alors que les DLC étaient déjà devenus une monnaie courante chez Nintendo entre Smash Bros, Mario Kart ou encore Fire Emblem.Mais ça restait quand même Zelda et plusieurs fans ont donc craqués les yeux mouillés pour ce Pass à 20€, dotés de quelques sympathiques promesses, dont le suivi a d’ailleurs pris fin il y a quelques jours. Ayant la chose et donc l’occasion de faire le jeu une deuxième fois (après la période de test), je dresse donc un petit bilan de l’ensemble pour ceux qui ne seraient pas encore passé à la caisse… et le résultat est tout sauf glorieux, même si tout dépendra de vos attentes.Et le principal constat, c’est que ce suivi a déjà un intérêt très relatif si vous avez torché l’aventure de base à 100 % ou presque (on va dire la totalité des sanctuaires et une bonne partie de ces milliards de noix) puisque tout semblera n’être qu’une simple redite fainéante, un peu comme si après une bonne grosse assiette de bourguignon au vin rouge et au moment de demander l’agréable dessert promis, on ne vous resservait finalement que deux pommes de terre et un peu de sauce. De quoi se craquer le bide, mais disons qu’on attendait quelque chose de différent.Et il y a ceux qui n’ont qu’effleuré l’aventure, et ce fut mon cas même si je ne pouvais m’en rendre compte sur le moment. Quand tu passes une soixantaine d’heures sur le jeu principal dans le cadre d’un test, tu penses avoir vu l’essentiel, et relancer à tête reposée une partie en difficile n’a pas uniquement donné le plaisir de (re)découverte pour une quête avec cette fois un vrai challenge, surtout au départ où ce brave Link ne fait que fuir tout ce qui bouge par peur du one-shot (un simple Lézalfos passe pour un Lynel quand on est en slip avec une épée rouillée en main), mais également parce qu’en prenant TOUT son temps, on s’aperçoit qu’il restait plein de choses à découvrir. Des quêtes annexes, des sanctuaires dont l’ouverture va un peu plus loin que la simple découverte de l’emplacement, le plaisir de crafter tranquillement du bon équipement (donc se rendre compte de l’importance de certains matériaux), et du coup une nouvelle motivation à l’exploration pour aller chopper les nouveaux costumes, même si pas tous utiles, et certains juste débiles.Satisfait de ce deuxième rush hormis pour le défi de l’épée à la difficulté pour le coup bien trop abusée en Expert j’ai abandonné #honte, pour le faire en normal), j’attendais donc avec impatience le deuxième DLC disponible donc depuis peu, et là, ce fut la douche froide. Ou tiède, ce qui en hiver n’est de toute façon pas suffisant. Un nouveau scénario qu’ils disaient… Pour la majeure partie de ceux qui ont fait le jeu, le secret n’en était pas un : il était juste parfaitement logique que ce pan d’histoire n’allait être rien d’autre qu’une préquelle, avec le premier affrontement face à Ganon (et l’échec qui va avec) accompagné des prodiges, où l’on imaginait déjà la scène finale bien triste et blablabla. D’ailleurs, même le trailer semblait confirmer cela. Il n’en est malheureusement rien.A l’instar du mode difficile, le deuxième DLC est une nouvelle réponse à ceux qui souhaitaient plus de challenge par rapport à l’expérience vanilla. Et les deux premières étapes vont dans ce sens avec tout d’abord cette fameuse arme ultime qui bute n’importe quel ennemi en un coup, mais ne vous laisse qu’un quart de cœur, signifiant que vous allez crever même en vous prenant un petit caillou. On a donc quatre nouveaux sanctuaires plus travaillés que la moyenne, avec suffisamment de pièges pour nous faire stresser (forcément vu qu’on meurt très facilement), sachant que chacun est gardé par une foule d’ennemis. Pour ce dernier point, la difficulté dépendra de votre stuff. Car oui, même si vous ne pouvez lâcher la fameuse arme, rien ne vous empêchera de sortir votre arc et si vous avez épongé l’aventure principale quelle que soit la difficulté, il y a de grandes chances que vous possédiez des centaines de flèches de tous types qui décimeront les rangs ennemis en un claquement de doigts.La seconde partie ne proposera toujours rien de vraiment inédit puisque l’on partira à la recherche de 16 challenges supplémentaires qui ont le mérite pour certains de faire revenir quelques éléments peu exploités dans le jeu principal (glissade sur le bouclier, infiltration…) pour débloquer autant de nouveaux sanctuaires. Encore une fois, ces derniers auront le mérite d’être un peu plus difficiles que la moyenne, et une fois les quatre du même zone achevés, on retourne affronter le boss dédié sans passer par l’étape du donjon, mais avec cette fois un stuff pré-sélectionné pour changer la donne. Plus que jamais, il faudra éviter de faire n’importe quoi pour ne pas user ses rares flèches ou exploser le peu d’épées en stock même si l’on garde ses compétences, et que la colère d’Urbosa fera à elle seule une partie du taf. Je ne cacherais pas qu’en Expert, il y a de quoi avoir des sueurs froides et comptez déjà sur les brutes de la communauté pour vous donner les astuces nécessaires via Youtube & co. A chaque boss vaincu, la « récompense » : un pouvoir qui se recharge plus vite, et un souvenir inédit qui n’apporte pas grand-chose au « lore » de cet épisode mais qui reste parfois rigolo (coté Goron) ou classe (coté Gerudo).Il faut donc passer par tout cela avant de tomber sur l’unique morceau vraiment inédit de l’aventure, à savoir un cinquième donjon qui malheureusement reste dans le même ton esthétique que le reste, au contraire du boss qui a enfin le mérite de sortir des « Ombres de Ganon » même si pas bien difficile. Là encore, un pauvre souvenir en récompense, loin de ce que l’on pouvait attendre pour le final, et la fameuse moto qui n’est pas non plus un modèle de rapidité mais qui servira à faire un peu mumuse avant de remballer le tout. Il y a aussi quelques costumes mais quand vous avez déjà épongé le jeu...