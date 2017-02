Jeux Video



Chaque jour, des robots-streums souffrent autant que Théo. Mais ça, personne n'en parle #complot

Je l'avais évoqué en fin de semaine dernière : n'ayant reçu Horizon Zero Dawn que vendredi, c'était un peu compliqué de terminer un tel titre en moins de trois jours (chacun ne pouvant être consacré exclusivement à jouer).J'ai néanmoins tapé un peu plus de 25h de jeu pour donner un premier avis aux intéressés.MAIS !Comme je ne suis pas payé pour faire des articles de blogs, je vais résumer ça un peu rapidement pour éviter de tomber dans les pavés.- Contrairement aux comparos Zelda-esque, je qualifierais davantage Horizon d'une espèce de formule Ubisoft, en plus travaillé.- Oui, le monde ouvert est de très bonne taille (et s'ouvre totalement assez vite), avec des zones assez variées.- Progression très simple, facile à prendre en main, aucun problème notable pour ce qui est de l'accessibilité.- Un bon nombre d'annexes, incluant des quêtes secondaires vraiment scénarisées (pas au niveau de The Witcher 3 non plus, mais mieux que 90 % des open-world).- Les autres annexes peuvent être des camps de bandits à nettoyer, des zones de chasse, des endroits où affronter des bestioles plus puissantes que la moyenne (les corrompus)… Tous rapportent évidemment de l'xp. Il y a aussi des objets (documents & co) à ramasser mais c'est la routine.- L'arbre de compétences a une très bonne gueule : quand la majorité des bonus nous font de l’œil, c'est généralement bon signe dans le genre (et ça motive du coup à faire des annexes).- Niveau de difficulté assez relevé. Même en mode normal (il y aussi des modes facile et difficile), y'a quelques beaux pics dans les situations où l'on ne peut pas passer par l'infiltration. Et au moins, ça permet des affrontements bien nerveux où le corps-à-corps n'est à utiliser qu'en dernier recours.- Il n'y a jamais de mauvaises stratégies si vous avez le skill : viser les points faibles d'un ennemi, récupérer son arme, mettre des pièges, pirater un ennemi pour le retourner contre les autres… Tout fonctionne et il n'y a que rarement d'obligation de jouer de telle ou telle manière.- (Quasi) aucun bug. Le jeu est fignolé et on comprend que le patch day one ne pèsera que 250mo (pas encore dispo d'ailleurs).- Chaque arme a plusieurs niveaux de puissance (à acheter) et si on arrive rapidement à avoir les plus fortes de chaque type, tout passe ensuite par les modificateurs qui eux peuvent bien changer la donne (genre +40 % de dégâts électrique & co).- Je prend mon pied. Hormis quelques rares détails, rien n'est fait pour tomber dans la lourdeur. Genre même le craft, vous aurez la possibilité de presque tout faire sans avoir besoin de vous consacrer à une session usante de farm pour trouver les matériaux requis (pour peu que vous ramassiez suffisamment de trucs sur votre chemin).- Renvoyant au premier point, je tiens à le signaler :contrairement à ce que l'on pouvait croire. En tout cas, encore une fois, pas de donjons à la Zelda, et donc en gros aucune énigme. Les « Creusets » (appelés ainsi dans notre version) sont en fait totalement facultatifs, à faire dans l'ordre que vous souhaitez et j'ai presque envie de les comparer à certaines grottes de Far Cry Primal (l'esthétique n'est évidemment pas la même). C'est donc linéaire, on suit un chemin balisé et hormis l'un d'entre eux (il n'y en a que quatre), le principe est le même avec une suite de grimpette et de combats, parfois impliquant une grosse bestiole que l'on trouvera de toute façon à l'air libre (mais ici en affrontement direct et sans planque). Ils sont pourtant très utiles dans la progression : chaque Creuset terminé vous permettra de pirater davantage de créatures.- Le jeu est ultra beau, oui. Mais il n'y a pas le niveau de maîtrise des Dogs. Comme vu dans certains gifs trollesques qui ne le sont pas en fait, l'eau est dégueulasse. On est dans un monde où la nature a repris ses droits et la flotte à la gueule de celle du Vieux Port de Marseille (peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas nager en profondeur). Décidément après la pluie de Killzone, Guerilla semble galérer un peu avec l'eau.- Plus embêtant, et une fois de plus là où les Dogs ont un skill niveau maître, le niveau d'interaction directe avec le décors est… très très faible. C'est simple, hormis les rochers qui sont préconçus pour être détruits par un streum, ou les herbes dédiés à l'infiltration, le reste, c'est néant. Que ce soit les fleurs, les plantes ou la neige, votre perso passe littéralement à travers comme s'il s'agissait d'un nuage. Et je parle parfois d'une neige qui grimpe à 50cm. Aucun effet, rien. On finit par oublier tout ça mais c'est le prix d'un haut rendu qui fait que l'on voit plus facilement chaque défaut.- L'introduction est fabuleuse (et plutôt longue), mais passé cette dernière, on rentre dans un ventre mou sur la trame principale. Il y a ce qu'il faut de dialogues, de cinématiques, d'un monde à découvrir et à comprendre, et de grands moments mais ça n'avance pas des masses. Tout dépend de ce que vous attendez dans le style : une trame brute (qui reprend néanmoins où j'en suis) ou une héroïne qui découvre un monde dans lequel elle n'a jamais mis les pieds.- On sent que les mecs ont joué aux Batman Arkham et à The Witcher, et ont vachement apprécié le système où l'on suit des pistes. Au point qu'il y en a peut-être un peu trop souvent.- Inventaire un peu bordélique. On aurait voulu un coffre.C'est tout, posez vos questions, j'y répondrais dans l'ordre du possible.(aucun spoil, je préviens)Cadox, quelques images maisons prises à l'arrache hier :