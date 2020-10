slt juste pour savoir, est-ce que des membres ont jamais connecté leur console à internet et ont passer la gen à jouer à l'ancienne (console télé cd)



parce que cet gen à été la pire par des jeux non fini et avoir une co était nécessaire pour installer les patch ou pour les plus patients attendre une version définitive



est-ce que des membre n'ont pas de box internet chez eux ? parceque 20 ou 30 euro par mois à la fin ça pique



j'espère la new gen sera mieux de ce côté