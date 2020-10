Le monde de FFXV est protégé par la lumière des Grands Cristaux :

Des cristaux convoités :

Trois personnages balayés par le souffle du destin :



Clive Rosfield :

Joshua Rosfield :



Jill Warrick :

Les Eikons et les Maîtres, une menace qui pèse sur le monde :

Rendez-vous en 2021 pour les prochaines informations !

Naoki Yoshida, producteur de FFXVI, à lâchées les premières informations concernant son nouveau titre en ce début de journée. Voici un petit complément au très bon article de Jenicris, pris sur le blog officiel Playstation.FINAL FANTASY XVI se déroule à Valisthéa, une terre parsemée de gigantesques montagnes de cristal étincelantes, appelées les Grands Cristaux. Ces derniers ont dominé les royaumes alentour pendant des générations, en les gratifiant de leur Éther. Ces cristaux ont permis aux différents royaumes de prospérer et à leurs peuples de vivre dans l’aisance.Très convoités, ces Cristaux ont provoqué d’innombrables guerres tout autour d’eux, entraînant la naissance de nations comme le Grand-Duché de Rosaria, le Saint-Empire de Sanbreque, le Royaume de Waloed, la République Dhalmek et le Royaume de Fer, possédant toutes leurs propres cultures et idéologies. Suite à des affrontements répétés, une paix a été difficilement forgée entre ces nations, mais le funeste avènement de Blight commence à mettre en péril cette paix.Suite à de nombreuses spéculations, Naoki Yoshida confirme que. Son nom est, et ce n’est autre que le protagoniste principal de ce jeu.Premier fils de l’Archiduc de Rosaria, Clive est le Protecteur de son jeune frère Joshua, le Maître du Phénix. Joshua a accordé à Clive la Bénédiction du Phénix, lui conférant la capacité de manier le feu de l’Eikon. Mais au fil de l’histoire, il est frappé par une terrible tragédie.Joshua Rosfield est le frère cadet de Clive, également Maître du Phénix, l’Eikon du Feu. Les Maîtres sont des êtres hors du commun, porteurs de la puissance d’un Eikon. En sa qualité de Maître, Joshua devient le Phénix pour protéger sa nation. Bien que de sang royal, Joshua se montre bienveillant envers tous ceux qui croisent sa route. Il a également un côté enfantin, marqué par son dégoût viscéral pour les carottes.Les deux frères ont pour confidente Jill Warrick, qui a grandi à leurs côtés. Alors qu’elle était encore très jeune, Jill a dû quitter sa terre natale, les Territoires du Nord, une nation ayant prêté allégeance au Grand-Duché de Rosaria, pour aller servir le duché, instaurant ainsi une paix entre ces deux royaumes. Accueillie par la famille Rosfield, elle passe son enfance aux côtés de Clive et de Joshua.Si vous êtes un habitué de la saga FINAL FANTASY, vous connaissez lessous le nom «», et il s’agit à n’en pas douter des créatures les plus redoutables et les plus destructrices de Valisthéa. Dépositaires de pouvoirs capables de raser des nations entières, les Eikons vivent à l’intérieur d’êtres extraordinaires, appelés les Maîtres. Le traitement réservé aux Maîtres dépend des royaumes : dans certains, ils sont érigés au rang de royautés, tandis que dans d’autres, ils sont considérés et utilisés comme des armes de guerre.Dans la bande-annonce « Awakening », on aperçoit des Eikons comme le Phénix, Titan, Shiva et Ifrit. Si vous avez des questions sur le nombre total d’Eikons que compte Valisthéa, sur leur nature et sur ce que donnerait un affrontement entre de telles créatures, eh bien… vous devrez attendre les prochaines annonces !Pour plus d'info : http://www.gamekyo.com/groupnews_article52761.htmlSite officiel : https://fr.finalfantasyxvi.com/?utm_source=twitter_finalfantasyxvi&utm_campaign=ffxviwsa_photo_SQEXSOCIAL