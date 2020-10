https://xboxsquad.fr/news/2020/10/les-xbox-series-xs-seront-les-seules-consoles-next-gen-a-integrer-entierement-larchitecture-rdna-2/ C'est officiel ou non ?? les Xbox Series sont les seules consoles next gen RDNA 2 ?? je comprend rien

Like

Who likes this ?

posted the 10/28/2020 at 11:20 PM by paulo2478