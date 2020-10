John de Digitial Foundry nous donne ses impressions sur la Dualsense et un petit retour sur la technique de Astro's Playroom :-Le jeu tourne en 4K 60 FPS locked avec du HDR-On peut se rendre compte en faisant la mise à jour de la console que Astro à reçu plusieurs améliorations visuels entre temps.-Le jeu est globalement assez plaisant à faire et John le compare à Wii Sport pour la mise en avant des fonctionnalités de la mannette.-John est assez assez conquis par la mannette que ça soit par les gâchettes adaptives ou les retours haptiques avec lesquels on ressent bien les différentes surfaces quand Astro marche dessus ou encore quand on plonge dans l'eau.Maintenant plus qu'à attendre le retour de Shanks quand il aura comme nous tous fais son stock de papier toilettes et de pâtes