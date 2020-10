Vente urgente avant le début du confinement, donc je souhaite expédier le colis demain après midi pour une livraison lundi matin donc.Quasi neuf, très rarement utilisé, fonctionne parfaitement. Le casque a moins d'un an (acheté fin novembre 2019), encore garantie donc. 47€ fdpin avec facture (colissimo, paiement paypal). Le code fortnite est déjà utilisé.Je l'avais acheté en promo sur Amazon UKPrêt à être expédié, je peux faire l'affranchissement en ligne ce soir et je dépose ça à la poste demain en fin d'après midi.

Like

Who likes this ?

posted the 10/28/2020 at 09:44 PM by ioop