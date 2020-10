Multi

J'ai déjà poncé cet excellent jeu sur ma ps4 mais juste par curiosité j'ai voulu essayer sur switch via son Cloud. Eh bien ça passe étonnement très bien. Je ne sais pas si j'ai une bonne connexion ou pas mais ça passait bien. J'ai essayé le mode graphique et le mode performance (que je préfère) d'autant plus que je ne vois pas de grosse différence graphique dans le mode graphique. S'il le font avec d'autres gros jeux récents ça peut être intéressant.Par contre ce qui me gêne c'est de payer exactement le même prix pour jouer en cloud à mon jeu solo. (Oui je sais je chipote mais c'est mon avis). J'aurais préféré un abo à petit prix quitte à ne pas posséder le jeu à vie. C'est vrai c'est une bonne alternative pour la console mais je trouve cela un cran en dessous du démat car dans ce cas tu es complètement dépendant de ta connexion. Les serveurs pour ton jeu seront là jusqu'à quand ? Ton jeu démat au moins tu peux le stocker... Bon bref je ne vais pas trop chipoter d'autant plus que je ne compte pas le prendre l'ayant déjà fait. Mais néanmoins c'est une bonne alternative et je ne vais pas cracher dessus.Sinon et vous vos avis ? Ceux qui ont une connexion pourrave et qui le savent, c'était comment ?