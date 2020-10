Cyberpunk 2077 pour 54,99€ + 10€ offerts avec steelbook et une seconde Dualsense 68,99€Bon, je serai livré le 10 mais j'attendrai les fêtes pour y jouer (cadeau), on va me filer Crash en même temps également pour les fêtes. De toute manière, j'aurai de quoi faire au lancement de la PS5, donc pas pressé.J'espère qu'on aura tous nos consoles le 19 ! Si retrait pas possible, au moins qu'ils effectuent des envois à la place !Concernant la Fnac, ils vont communiquer prochainement. Demain peut être.Avec les 30€ offerts + ajout de 80€ environ :Cyberpunk + Crash Bandicoot 4: It’s About Time! (Version PS4 retro)