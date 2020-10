AMD annonce la Radeon RX 6800 XT, une carte graphique porte-étendard, qui viendra concurrencer la RTX 3080 de Nvidia ! C'est du très lourd, en 4K, comme en 1440p !La carte disposera d'un mode "Rage", qui permettra de l'overclocker, et de proposer des performances encore plus impressionnantes (ici en 4K avec les graphismes au max).Les nouvelles cartes graphiques d'AMD disposeront de "FidelityFX", qui promet des effets visuels optimisés et très réalistes. 35 jeux ont été annoncés comme prenant en charge cette fonctionnalité dont Far Cry 6, Godfall ou encore WoW Shadowlands.