Je lis a droite a gauche depuis quelques jours qu'il y a des problèmes d'affichage des images et du son sur les XsX et les Ps5 avec les amplis de gamme Marrantz, Denon, Onkyo et Yamaha 2020 en HDMI 2.1 du au choper HDMI, c'est réel ou bien?J'espère passer a travers, avec une solution proposée pas avant Avril 2021, et un changement de hardware obligatoire, je viens pas de payer un ampli 980€ pour au final ne pas pouvoir l'utiliser au maximum