Les clans d'Activision, FromSoftware et Laced Records se sont réunis pour sortir la musique majestueuse de Sekiro: Shadows Die Twice sur vinyle quadruple de luxe.



Dans un Japon fictif du XVIe siècle, les joueurs jouent le rôle du loup shinobi en essayant de protéger le jeune héritier divin Kuro des restes du clan Ashina. La progression nécessite une maîtrise du combat furtif et une précision extrême tout en combattant certaines des rencontres de boss les plus emblématiques de From à ce jour. Personne n'oublie la première fois qu'ils ont battu Genichiro au sommet du château d'Ashina ...



L'ensemble vinyle comprend 50 titres du compositeur principal Yuka Kitamura ( Bloodborne, Dark Souls III ) et du co-compositeur Noriyuki "α" Asakura ( série Tenchu .) La partition dramatique comprend des instruments japonais traditionnels, des éléments orchestraux et choraux et des sons étranges et mystérieux. qui transportent les auditeurs dans un Japon ravagé par la guerre pendant une période d'histoire alternative Sengoku.



Toute la musique a été spécialement maîtrisée pour le vinyle et sera pressée sur des disques lourds de 180 g de qualité audiophile (disques crème et noir pour l'édition limitée, exclusifs au magasin Laced Records; et noir traditionnel pour l'édition standard.) Ceux-ci seront logés. dans des manches intérieures à épines qui se glissent dans un étui de luxe enveloppé de Wibalin.



L'illustration originale de la pochette a été créée par l'illustrateur et concepteur Anato Finnstark

Le coffret vinyles de Sekiro Shadow Die Twice est en préco sur la Fnac pour 89.99€.Fnac