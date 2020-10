Bref est-ce un titre révolutionnaire qui a marqué la génération? Combien vous lui donnerez

Pensez-vous que Zelda BOTW mérite la note de 97 métacritic. Après plus de 3 ans après sa sortit et à froid qu’elle est votre impression sur ce titre. Mérite-t-il tous ses éloges ? A-t-il changé le monde de l’Open-world et du jeu vidéo ?Ne pensez-vous pas que la presse en fait trop, car c’est Zelda et que sa touche à la fibre nostalgique (avec l’habituel passe-droit envers Nintendo).