Bon j'ai des news .... mais cela dépendra du discours de macron demainDans le pire des cas !!! si ya aucune possibilité d'effectuer des retraits (c'est à dire c'est mort la fnac c'est fermé, ne venez pas !!!)On devrait recevoir un mail, nous qui avons préco la PS5 et pouvoir changer notre mode de livraison et donc passer d'un retrait à une livraison à domicile sans ajout de notre partLa fnac avait déjà effectué ceci pour la Nintendo Switch Edition Animal Crossing qui été dispo en plein confinementMaintenant, le seul soucis, c'est qu'il peut y avoir du retard avec la postePour les jeux ps5, je ne sais pas ... je suppose que ça sera la même chose (j'ai fait des commandes séparées)Autre cas possible, magasin fermé mais possibilité d'effectuer des retraits uniquementdonc on verra ^^ ne vous inquiétez pas, votre commande ne sera pas annulé ou vous n'allez pas attendre la fin du confinement pour la récupérer ! Dans le pire des cas, ça sera expédié mais peut être du retard à cause de la poste, ils vont avoir du boulot !!