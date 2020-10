Ubisoft annonce la modification du nom de Uplay+, service d'abonnement permettant de jouer au catalogue de l'éditeur.



Ainsi, Uplay+ disparait au profit d'Ubisoft+, et en profite pour devenir multiplateformes. Via une phase de bêta, Ubisoft+ intégrera Amazon Luna aux Etats-Unis dès le 10 novembre, et dès la fin de l'année civile sur Stadia. Le principe du service ne changera pas, puisque pour 14,99€ par mois, il sera possible d'accéder à un catalogue de plus de 100 titres, y compris ceux dont la sortie approche, à savoir Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising.



Ubisoft précise enfin que lorsqu'Ubisoft+ sera accessible sur Stadia et Amazon Luna, aucun abonnement supplémentaire à Stadia ne sera requis. Il sera donc possible de s'abonner, de commencer à jouer sur Amazon Luna, puis de poursuivre sur Stadia sans surcoût. A l'heure actuelle, on ne sait pas à quelle date Amazon Luna sera disponible en Europe.