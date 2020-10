Je fais ma petite pub à l'approche de la next gen ! Certains font du parrainage sur GK donc bon ...Chaque photo, si vous cliquez dessus, vous basculerez sur le réseau social en question !!Mes deux passions étant les JV et voyager, donc si vous voulez me suivre ^^Découverte de la PS5, on fera quelques jeux le 19/11 (je possèderai Morales, Demon's Souls, Little Hope, Cold War & Fifa)Et bien évidemment Astro's Playroom également. Puis en fin d'année Cyberpunk & Crash